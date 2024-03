Viaggio nella scuola ucraina di Brescia: «Negli occhi dei bimbi a lezione c’è ancora l’orrore»

Sara Centenari

In via Ugoni le insegnanti incontrnao gli studenti anche online: in classe almeno 70 alunni tra piccoli e adolescenti

4 ' di lettura

I bambini e le insegnanti che popolano la scuola ucraina di Brescia

La docente di «tecnologie della sicurezza» viene da Mariupol, dove suo marito è morto durante la guerra. Nel mese di marzo di due anni fa il mondo smise di girare per qualche secondo, davanti all’immagine di una donna incinta distesa su una barella dopo il bombardamento del reparto di maternità dell’ospedale. Ora Oksana da Brescia tiene lezioni a molti giovani che si collegano da remoto: Canada, Irlanda, Germania. Qualche ragazzo, anche se è pericoloso, si connette dalla stessa Mariupol occupata