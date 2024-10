Cento giorni in moto per l’Europa, il viaggio di Germano Lopes

Nada El Khattab

Per il 46enne di Iseo oltre 28mila km percorsi attraversando 21 Paesi in tenda e sacco a pelo

2 ' di lettura

Germano Lopes - © www.giornaledibrescia.it

Oltre 28mila km in giro per il mondo su una moto: si fa chiamare «il Germano volante» e in sella alla sua Honda Dax ha visitato 21 Paesi in 100 giorni, dall’1 giugno all’1 settembre. Germano Lopes, 46 anni di Iseo, ha voluto vivere un viaggio «into the wild», come lo definisce lui stesso, percorrendo una media di 300 km al giorno. Partito da Brescia, ha attraversato Slovenia, Ungheria, Serbia, Romania, Slovacchia, Polonia. Poi ancora Lituania, Lettonia, Estonia fino alle terre del nord: Finlandi