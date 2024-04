Valentina Iseppi è la quarta ospite del video podcast «Terzo tempo»

Alle domande sulla sua disciplina, il quattro di coppia, una delle regine del canottaggio italiano, gli occhi di Valentina Iseppi brillano ancora. Eppure, per la ventisettenne gardesana, canottiera fin da piccola, questo sport è ormai parte integrante della sua vita: una passione tramutata in attività extrascolastica come studentessa atleta negli Stati Uniti, poi in lavoro, e tre anni fa nel biglietto da visita da presentare all’Olimpiade di Tokyo2020. Ma, prima di tutto, uno sport che resta il sogno di una bambina che ancora oggi si emoziona remando a stretto contatto con la natura.

Protagonista

Davanti alle telecamere di Terzo Tempo Valentina si è raccontata a trecentosessanta gradi: dagli studi di economia a Seattle, passando per gli amici di una vita e i pranzi della nonna che la aspettano quando torna a casa sul lago di Garda, gli infortuni e le aspirazioni per il futuro, fino all’emozione dei cerchi olimpici.

Valentina è la quarta ospite di «Terzo Tempo», il nuovo progetto di video podcast del Giornale di Brescia: dodici puntate, dodici settimane e dodici atleti che hanno animato o animano tuttora il panorama sportivo bresciano.