«Un’ambulanza per la vita» in viaggio da Calvisano al Senegal

Marco Zanetti

Il mezzo è partito prima di Natale grazie all’iniziativa voluta e finanziata dall’imprenditore Luca Marzocchi

In ambulanza per il Senegal

Un equipaggio di tre persone e 5.250 chilometri da percorrere via terra per recapitare un grande regalo di Natale: «Un’ambulanza per la vita». Questo il nome dato al progetto «su quattro ruote» che proprio in questi giorni si sta realizzando: partita il 21 dicembre da Calvisano, la compagnia arriverà in qualche settimana nel paese rurale di Pétè-Ouarack, situato all’interno del villaggio di Keur Ngounta in Senegal per consegnare un mezzo di soccorso, ormai considerato obsoleto per essere in rego