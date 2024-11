Un piano per salvare l’antica scuderia di Padernello

Emmanuele Andrico

La struttura è adiacente al castello ed è stata lanciata una raccolta fondi da 200mila euro

2 ' di lettura

L'antica scuderia adiacente al castello di Padernello - © www.giornaledibrescia.it

Impegnata da anni in progetti di salvaguardia e valorizzazione del territorio della Bassa bresciana, la Fondazione Castello di Padernello Ets ha deciso di accettare una nuova sfida, il recupero della scuderia adiacente l’antico maniero quattrocentesco, un progetto che necessita la raccolta di 200mila euro. Cascina Bassa Da quelle parti non sono nuovi a imprese di questo genere, proprio nei giorni scorsi si è infatti conclusa la campagna di crowdfunding indetta per finanziare l’acquisto e il rest