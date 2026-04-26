Trattoria Nonna NuRa: a Sulzano a tavola c’è l’Italia più autentica

I sapori dell’Italia più autentica, la carne alla brace da gustare da soli o in compagnia, il piacere del tipico pranzo a casa della nonna e un’esperienza spensierata.

Sono i pilastri concettuali che reggono la trattoria di Sulzano Nonna NuRa, che rispecchia la tradizione e l’amore di altri tempi di tutto lo Stivale. Nonna NuRa è una creazione di Francesco e William – amici prima che soci – nata al culmine di un lungo percorso che li ha visti lavorare insieme a Londra dal 2009 e poi intraprendere percorsi diversi tra l’Italia e l’estero.

Strade diverse

Francesco si trasferisce a Portofino ricoprendo la figura di Maître all’Hotel Splendido del rinomato gruppo LVMH, dove si occupa di una clientela d’élite. William, invece, dopo 12 anni come direttore del servizio per «Galvin Restaurants» si sposta in Toscana per gestire un agri-ristoro immerso nella natura.

Ritrovati

Proprio a Sulzano le loro esperienze e le loro origini distanti hanno creato un mix perfetto che abbraccia il panorama culinario di tutta Italia. I due giovani si sono infatti ritrovati più di dieci anni dopo la prima esperienza londinese con la stessa ambizione e un sogno comune: aprire un ristorante che rappresentasse un ritorno alla cucina di altri tempi, un viaggio alla riscoperta della tradizione e dei sapori di una volta. Così è stato.

Nonna NuRa

L’opportunità si presenta nel 2023 quando i due ereditano dal vecchio oste Dante lq Trattoria il Toscano, conosciuta e amata da Sulzano e dintorni soprattutto per la carne alla brace, che ancora oggi resta uno dei fiori all’occhiello. Nonna NuRa infatti serve principalmente grandi tagli come fiorentine e tomahawk.

Così, sotto il nome della società Ospitalità Genuina (non solo un nome ma un credo), il locale viene rilevato. Lo stesso nome delle trattoria – Nonna NuRa – è un omaggio «alle persone che da sempre rendono speciale ogni momento a tavola: le nostre madri Nunzia e Raffaela. Ancora oggi, ormai nel ruolo di nonne, rimangono la nostra fonte d’ispirazione», raccontano William e Francesco.

Non è un caso allora che in via Nistisino 39 non manchino mai classici intramontabili come la pasta fresca e le polpette a contornare carne alla brace. Mettere piede qui sembra un viaggio nel tempo, complice un contesto naturalistico unico e raro sulla sponda bresciana del Sebino.