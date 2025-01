Passaggio di testimone alla trattoria «Alla Vittoria» di Nave

Barbara Fenotti

Dopo settant’anni la famiglia Reboldi-Coppi non gestirà più l’attività nata negli anni ’50, a condurla sarà il navense Giovanni Cinghia

2 ' di lettura

La consegna della targa ai titolare da parte dell'Amministrazione comunale - © www.giornaledibrescia.it

Alla Trattoria «Alla Vittoria» di via Monteclana di Nave si chiude una porta e… se ne apre un’altra. La famiglia Reboldi Coppi, che per quasi settant’anni ha gestito l’attività, ha deciso di cedere la licenza al navense Giovanni Cinghia che continuerà, insieme alla moglie, a servire ai tavoli piatti della cucina tipica bresciana. Se da un lato la trattoria potrà continuare a rimanere aperta grazie alla nuova gestione, dall’altro non si può non pensare come, con il pensionamento dell’attuale tito