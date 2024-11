Torna il bruco Glauco, una favola solidale per imparare a volare

Daniele Piacentini

Undicesima pubblicazione a sostegno dei bimbi disabili. Ogni racconto dei rovatesi Barbara Dall’Osso e Giampaolo Belotti insegna un valore

2 ' di lettura

Barbara Dall’Osso e Giampaolo Belotti - © www.giornaledibrescia.it

«Prendete la vita con leggerezza. La leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore»: citano Italo Calvino Barbara Dall’Osso e Giampaolo Belotti, gli autori di «Glauco il bruco», undicesima favola a fin di bene elaborata dal duo rovatese per sostenere le attività in favore dei bambini con disabilità. La collana degli «Animali del prato», nata quasi per gioco nel 2011, è diventata una realtà solidale presente in mezza Italia, dai reparti pediatrici d