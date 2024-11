Tonincelli in Uganda per un documentario sui bimbi disabili

Il documentarista bresciano girerà il video «You are not alone» per la Fondazione Ambrosoli e cerca fondi

Il regista salodiano Giulio Toncinelli è in Uganda per la Fondazione Ambrosoli © www.giornaledibrescia.it

Da Salò a Kalongo per puntare l’obiettivo su un aspetto drammatico del tema della disabilità. Giulio Tonincelli, classe 1984, fotografo e videomaker salodiano con occhio sempre vigile sulle tematiche sociali, è partito mercoledì alla volta dell’Uganda settentrionale. Vi resterà fino al 22 dicembre (poi volerà in Etiopia) per realizzare il documentario «You are not alone» sulla situazione dell’infanzia con disabilità fisiche e psichiche. Sensibilizzazione È un progetto promosso dall’Agenzia itali