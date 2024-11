Tomaso Muscio geometra avventuroso: «Ho rischiato di morire tredici volte»

Barbara Fenotti

Il prossimo 94esimo compleanno sarà festeggiato con l’uscita del libro dove, l’autore di Villa Carcina, insieme a 470 foto, racconta di tutte le volte che è sopravvissuto

Tomaso Muscio nel 1990 sul Gran Zebrù - © www.giornaledibrescia.it

L’ha rischiata grossa per ben tredici volte ma, come dice l’adagio popolare, «si vede che non era il suo momento». Anche perché, in barba al destino, è prossimo a compiere i 94 anni a breve. Un compleanno che sarà accompagnato dall’uscita del suo terzo libro «Momenti che segnano la vita» in cui 470 fotografie, tutte scattate da lui, accompagnano il racconto approfondito delle 13 volte in cui ha rischiato di morire. Tomaso Muscio è stato responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Villa Carci