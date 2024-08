Il «Tabachì de Möradèl» è in vendita dopo 98 anni di storia

Barbara Fenotti

Veniero Zanardelli, che aveva rilevato l’attività dalla madre a Nave, ha deciso: «È ora di fare altro»

2 ' di lettura

Veniero Zanardelli con la moglie Sabrina - Foto © www.giornaledibrescia.it

Di primo acchito saranno stati in molti, navensi ma soprattutto residenti della frazione di Muratello, a stropicciarsi gli occhi quando su Facebook hanno letto l’inizio del post «Storica tabaccheria in vendita a Nave…» sotto al nome «Tabachì de Möradèl». Crocevia di storie e momenti di condivisione, ancora oggi molto frequentata nonostante sia una piccola attività di paese, il Tabachì è lì da ben 98 anni. Un punto fisso, una certezza, insomma, per gli abitanti ma anche per chi lavora in zona art