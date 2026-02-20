«Superman non esiste»: Sara e i disturbi dell’apprendimento

Comincia oggi, venerdì 20 febbraio, la terza stagione del podcast «Superman non esiste», il progetto che racconta storie di rinascita e speranza curato dalla giornalista Francesca Marmaglio.

La storia di Sara

La ventunesima puntata è dedicata al tema dei disturbi specifici dell’apprendimento, che sono di origine neurobiologica e che coinvolgono le abilità scolastiche di base – lettura, scrittura e calcolo – in persone con intelligenza uguale o superiore alla norma. Riconosciuti dalla Legge 170 del 2010, includono dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, manifestandosi con l'inizio della scolarizzazione.

«Sara. Vado oltre numeri e parole» racconta la storia di Sara Scattoli che dopo un percorso scolastico travagliato ha deciso di cambiare le cose dall’interno, diventando un’insegnante.

Sara Scattoli

«Mi sentivo in una botte, io urlavo, ma nessuno mi ascoltava. Volevo solo che mi vedessero, che si accorgessero che io ero lì desiderosa di mettermi a disposizione per trovare i modi adatti per superare le difficoltà» racconta Sara nel podcast.

Oggi Scattoli, dopo essersi laureata in scienze della formazione all’Università Cattolica di Brescia, fa la maestra in una scuola elementare: «Metto a disposizione la mia esperienza, ma soprattutto la mia empatia: i bambini e le bambine con dsa devono essere ascoltati, compresi e aiutati» ha concluso.

La terza stagione del podcast

Il podcast, che anche in questa sua terza stagione sarà a cadenza mensile, continua ad essere sostenuto da Banca Valsabbina.

È possibile ascoltare questa e le tutte le altre puntate sulle piattaforme Spotify e Spreaker oppure nella sezione podcast del sito del Giornale di Brescia e dell’app del Giornale di Brescia.