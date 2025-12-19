«Superman non esiste»: Paola e la dipendenza dall’alcol

L’ultimo appuntamento del 2025 con il podcast «Superman non esiste», il progetto che racconta storie di rinascita e speranza curato dalla giornalista Francesca Marmaglio, è dedicato all’alcolismo.

Esce oggi, venerdì 19 dicembre, la diciannovesima puntata «Paola. In quel bicchiere cercavo me» dedicata a Paola – nome inventato per proteggere il suo anonimato – che trova nella dipendenza da alcol una via d’uscita per il suo dolore.

La storia di Paola

«Pensavo di essere cresciuta in una famiglia perfetta – racconta –. O almeno quello che si vedeva all’esterno era così. In realtà si nascondevano segreti dolorosi: io ero una figlia brava, buona, diligente, ma quando ho scoperto certe cose, sono crollata».

All’età di diciannove anni, Paola, perde il padre, poi la madre si ammala, lei non può continuare a studiare e comincia a lavorare: «Sono successe una serie di cose, tutte insieme – dice la protagonista – e io non ce l’ho più fatta. Il pomeriggio dopo il funerale di mia suocera, ho bevuto la mia prima birra. Gli ultimi anni prima di incontrare Alcolisti Anonimi tracannavo diciotto lattine di birra al giorno».

La pillola dell’associazione è dedicata proprio all’associazione «Alcolisti Anonimi» che in città e in provincia ha molte sedi dove si svolgono gli incontri: «Non ci interessa chi sei, cosa fai, dove abiti – spiega Giovanni alcolista e ora collaboratore dell’associazione –, a noi basta che ammetti di avere un problema con l’alcol. Partiamo da lì per cominciare a vincere la battaglia».

Le puntate

Il podcast, che anche in questa sua seconda stagione resterà a cadenza mensile, continua ad essere sostenuto da Banca Valsabbina.

È possibile ascoltare questa e le tutte le altre puntate sulle piattaforme Spotify e Spreaker oppure nelle sezioni podcast del sito del Giornale di Brescia e dell’app del Giornale di Brescia.