Sotto l’altare della chiesa di San Faustino trovate 7 lapidi di nobili

Daniela Zorat

Il rinvenimento durante la rimozione della pedana che impediva alla struttura di avere il titolo di basilica

2 ' di lettura

L'altare della chiesa di San Faustino - © www.giornaledibrescia.it

Duplice interessante scoperta alla chiesa di San Faustino. In primo luogo non è una basilica come la tradizione popolare ha sempre appellato la chiesa e per ovviare a questo (ed esaudire i desideri del vescovo Tremolada) il parroco mons. Francesconi ha fatto un sorprendente rinvenimento: sotto l’ampia pedana di legno sulla quale è posto l’altare, collocata nel presbiterio negli anni Settanta, sono state rinvenute sette lapidi che chiudevano le tombe di altrettanti nobili bresciani, probabili ben