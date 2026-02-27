Sanremo, a comporre i bouquet c’è anche il bresciano Nicolò Giacomassi

Mentre l’Italia intera resta incollata allo schermo ad ascoltare le canzoni, dietro le quinte del Festival di Sanremo si muove, e soprattutto profuma, anche un pezzo di Orzinuovi. Nicolò Giacomassi, giovane fiorista orceano e titolare del negozio Euphoria a Comezzano Cizzago, ha trasformato la sua passione in un biglietto per il backstage più ambito del Paese. Selezionato tra i migliori talenti d’Italia, il 30enne di Orzinuovi è stato notato dal presidente del Mercato dei Fiori, Franco Barbagelata, e catapultato nel team d’élite guidato dalla flower designer Jessica Tua.

A Sanremo

Da venerdì scorso, Nicolò muove le sue mani esperte al Mercato dei Fiori di Sanremo e intreccia ogni giorno garofani, anemoni, ranuncoli, mimose, ginestre ed ellebori, lavorando incessantemente tra petali, colori e vip, fino a quando le luci dell’Ariston non si spengono per dare appuntamento alla serata successiva.

Nicolò Giacomassi sistema i fiori in sala stampa all'Ariston

«Si comincia alle 9 – ci racconta – quando iniziamo ad allestire la sala stampa dell’Ariston e la sala Lucio Dalla al Palafiori. Ma il vero cuore del lavoro inizia nel pomeriggio, nei laboratori del Mercato dei Fiori. Insieme a una manciata di colleghi – tra cui una di Mantova, vincitrice del concorso “Bouquet Festival di Sanremo”, una di Bergamo e due di Sanremo – componiamo i circa quaranta bouquet che ogni sera vengono consegnati ai protagonisti del Festival».

Francesco Renga con i fiori di Sanremo - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Nel backstage

Quando scoccano le 19, l’atmosfera cambia e la magia si sposta nel backstage. Nicolò vive il Festival da una prospettiva privilegiata, osservando il passaggio frenetico di cantanti e ospiti internazionali. «Non si tratta solo di comporre fiori – ci dice – ma di abbinare ogni bouquet all’outfit scelto dall’artista per la serata. In un gioco di riflessi e di colori, il nostro team decide quale creazione dobbiamo consegnare a Carlo Conti che poi la dona ai cantanti sul palcoscenico».

«Per chi come me ha un negozio a Comezzano Cizzago da soli tre anni – continua il fiorista orceano – trovarsi qui, nel tempio in cui il fiore viene finalmente valorizzato come merita, è davvero una grandissima soddisfazione. È un impegno su base volontaria, ma si tratta di un’occasione di prestigio, che mi permette di esprimere la mia creatività, ma anche di imparare dai migliori del settore». Soddisfatta anche la sindaca Laura Magli per questa partecipazione, che consente di vedere un talento del territorio rappresentato in un contesto di risonanza internazionale.

Giacomassi rimarrà operativo nella città ligure fino a lunedì 2 marzo, giusto il tempo di curare gli ultimi dettagli per lo speciale di Domenica In, prima di riportare nel bresciano quel profumo di vittoria e di fiori che solo l’Ariston sa regalare.