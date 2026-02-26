Giornale di Brescia
Musica

Sanremo, due bresciane «dal backstage alla platea: quante emozioni»

Daniele Ardenghi
Il racconto di Anna Olivari e Alice Benedini, hair stylist San Paolo: una notte speciale all’Ariston
Anna Olivari - © www.giornaledibrescia.it
Anna Olivari - © www.giornaledibrescia.it
Nel 2020 avevano seguito a Sanremo il cantautore Alberto Urso, in gara con il brano «Il sole ad est», e il suo entourage. Anna Olivari, 42 anni, e Alice Benedini, 36, sono hair stylist di San Paolo (il salone, nel paese della Bassa, si chiama Freetime). Quest’anno, per loro, sono arrivati due biglietti per la prima serata del Festival. Dal backstage (cui sono abituate, tra X Factor e Milano Fashion Week) al cuore dello spettacolo più «sacro» della tv italiana, insomma.

Le sensazioni

«Quando sei in quel teatro percepisci due cose – affermano –. Da un lato l’emozione vera degli artisti in gara. “Senti” realmente quanto siano consapevoli di ciò che si stanno giocando. Dall’altro l’Ariston, con quell’aria vintage, ti proietta nella sua storia e nella storia della musica».

Le preferite

Le due professioniste dell’hair-style hanno ascoltato tutte e trenta le canzoni in gara dal vivo. Le preferite? «Levante, Serena Brancale e Malika Ayane – raccontano –. Con una menzione speciale per Patty Pravo: un’icona, un mito».

Parere esperto

Un parere sui look e sulle acconciature? «Quest’anno pare dominare un’estetica più minimalista. Anche le teste degli artisti in gara sono semplici. In generale, comunque, regna l’eleganza nel senso più classico del termine». A tratti vintage, come l’Ariston.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Festival di Sanremo 2026Anna OlivariAlice Benedinihair stylistTeatro Ariston
