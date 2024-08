Rissa tra due gruppi in via Toscana: preoccupati i residenti

Rissa nella notte poco dopo l’1 in via Toscana, dove due gruppi si sono affrontati e dalle parole sono presto passati alle mani.

Per sedare gli animi è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Contusi e feriti, i protagonisti della schermaglia sono stati così soccorsi da un’ambulanza inviata sul posto dalla sala operativa del 118, anche se diversi dei contendenti si sarebbero allontanati una volta sentite l’approssimarsi delle sirene.

Diverse le telefonate dei residenti per segnalare il fatto in corso. La zona da qualche tempo è al centro di tensioni da parte di gruppi di stranieri, ma non di meno contrasto si segnalano anche tra gruppetti di «maranza» che fanno dei giardini di Bosco Corsica il punto di ritrovo. Anche in questo senso sono diverse le segnalazioni di schiamazzi notturni e di confronti anche duri tra giovani per vicende legate al piccolo spaccio. C’è anche chi ha chiesto al Comune di Brescia la rimozione delle panchine per evitare che la permanenza dei gruppi diventi stanziale quindi problematica.