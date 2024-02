Renato e Nicoletta Turla, padre e figlia uniti nello yoga

Sono stati tra i primi a portare la pratica in provincia di Brescia e per fare lezione con loro arrivano da tutto il mondo

3 ' di lettura

Sentirli parlare dello yoga ti fa venire voglia di provare, non fanno emergere nessuna preoccupazione per il proprio corpo rigido, ma solo il «piacere della pratica» che «porta verso l’ascolto». Renato e Nicoletta Turla sono padre e figlia di Palazzolo uniti, anche, dalla pratica dello yoga. A far entrare in casa questa disciplina è stato Renato che ha quasi 77 anni: «Ho sempre preferito lo sport alla discoteca – racconta – . Ho iniziato a 12 anni con l’atletica per poi passare al karate». Cintu