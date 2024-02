Quella prima radio di Brescia del 1927

Bianca Terzoni

La sezione locale dell’Associazione Radioamatori italiani è documentata da quasi cent’anni. Ecco la sua storia nella Giornata mondiale per la prima messa in onda di una trasmissione radiofonica della Nazioni Unite

Una trasmissione dallo stand Ari in Castello (foto d'archivio)

Onde nell’etere. Che viaggiano, rimbalzate da antenne, amplificatori, ricetrasmettitori. Nel cuore di notti vegliate con l’orecchio puntato verso terre remote, scandite da un codice da iniziati. Ma che in realtà porta con sé un secolo (e oltre) di storia e umanità. È l’impalpabile universo della radio, oggi celebrata dalla Giornata mondiale istituita dall’Unesco per ricordare la prima messa in onda di una trasmissione radiofonica delle Nazioni Unite, il 13 febbraio 1946. Internet d’altri tempi –