Quando un sasso regala un sorriso: l’arte gentile di Manuela Rapaggi

Giulia Bonardi

La donna di Montichiari dipinge e lascia pietre decorate nei posti che visita. Nell’attività ha coinvolto i familiari

Le creazioni sono anche tematiche: qui i lavori per Halloween

Quando raccolse quel sasso dipinto sorrise e pensò che era proprio una bella iniziativa. Così Manuela Rapaggi ha iniziato anche lei a dipingere «sassi del sorriso», scoprendo che dedicarsi a quell’attività creativa e all’idea di poter portare buon umore agli altri è terapeutico. Li realizza e li lascia nei posti che visita. Intendiamoci, non lo fa una volta ogni tanto, lo fa con costanza e ad aiutarla in questa attività ci sono anche i suoi familiari che, quando vanno in vacanza, partono con alc