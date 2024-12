Premio Bulloni 2024, Marisa Scalvini a 80 anni in sella per i bisognosi

«Fai del bene senza gridarlo ad alta voce»: così mamma Rosa diceva a Marisa Scalvini, da sempre dedita al volontariato di carità a Villa Carcina, cui va la Medaglia d’oro del Premio Bulloni 2024, che non vorrebbe salire agli onori della cronaca.

A 80 anni si muove per il paese in sella alla sua bicicletta (oggi elettrica) per andare di casa in casa ad aiutare le persone che più hanno bisogno, dando conforto materiale e spirituale.

Ultima di otto figli, «forgiata con la sua famiglia nel sacrificio, educata a questo modo di vivere», prese un diploma da infermiera, andò a lavorare in missione in alcuni Paesi del Sudamerica, come il Brasile e la Bolivia, quindi tornò in Valtrompia per aiutare, in silenzio, la sua comunità, con cui si è sempre trovata in sintonia. La sua attenzione è rivolta all’assistenza ai malati e al sostegno alle fragilità e ai più deboli.

Con l’associazione «Volontariato Villa» che opera nell’Unità pastorale con Caritas e parrocchia, Marisa focalizza il suo impegno per assistere le persone bisognose distribuendo pacchi alimentari e promuovendo servizi innovativi come le docce per i senza dimora.

Grazie alla sua preparazione da infermiera si occupa del servizio «di prestito» delle attrezzature sanitarie di cui dispone la Caritas, fornendo sedie a rotelle, deambulatori o anche letti e stampelle a chi ne ha bisogno o è in attesa di ricevere i presidi dall’azienda sanitaria.

«Ho ancora voglia di fare fintanto che il Signore me lo concede. Oggi però va risvegliato il senso di appartenenza alla comunità».