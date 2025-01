«Superman non esiste»: nell’ottava puntata carcere, dipendenze e rinascita

Una vita difficile, una famiglia assente, le dipendenze, il carcere. L’ottava puntata del podcast «Superman non esite», il progetto curato dalla giornalista Francesca Marmaglio che racconta storie di rinascita e speranza, è dedicata a Francesco.

«Francesco. Ero prigioniero di me stesso, ora sono libero» è il titolo della nuova puntata che racconta il carcere e le misure alternative alla detenzione. Il nome del protagonista è di fantasia, per tutelare la sua privacy visto che Francesco sta ancora finendo di scontare la sua pena che ammonta a 20 anni.

La storia di Francesco

Fracesco nasce negli anni '70 in una famiglia contadina bresciana. I suoi genitori lo instradano ad una vita criminale fin dalla giovane età. Si ritrova a soli 18 anni da solo, e così per sopperire all’amore che gli manca, si butta nelle dipendenze: prima arriva l’alcool e poi la cocaina.

Viene portato in carcere con una condanna pluriennale per reati legati al patrimonio. Ne sconta dieci in prigione, poi grazie alla buona condotta si guadagna la possibilità di terminare la condanna con le misure alternative. Oggi è ospitato da una comunità terapeutica, si è disintossicato e a breve tornerà a lavorare.

Il podcast, che ricordiamo esce con una nuova puntata ogni terzo lunedì del mese, è supportato da Banca Valsabbina. È possibile ascoltare questa e le puntate precedenti sulle piattaforme Spotify e Spreaker oppure nella sezione podcast del sito del Giornale di Brescia.