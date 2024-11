Pétanque, l’appuntamento in piazza con le bocce d’acciaio

Camillo Facchini

Le gare in piazza Tebaldo Brusato a Brescia sono diventate appuntamento fisso sotto i castagni del quadrilatero

Il gruppo di bresciani che in piazza Tebaldo Brusato gioca alla pétanque - Le discussioni attorno alle bocce d'acciaio della pétanque - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Chissà cosa avrebbe detto il principe austriaco Schwarzenberg che il 22 marzo 1848 in palazzo Cigola di piazza Tebaldo Brusato, dove si trovava per firmare la capitolazione degli austriaci che le Dieci giornate avevano mandato a... baita, se – affacciandosi alle finestre dell’austero palazzo – avesse visto i bresciani giocare alla pétanque, le bocce francesi. Il ricordo della vittoria di Napoleone ad Austerlitz non era lontano, solo trent’anni prima, e il risentimento del principe verso i france