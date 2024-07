Nella campagna di Borgo San Giacomo un drone scova due antichi tumuli circolari

Emmanuele Andrico

L’associazione Klousios ha individuato alla Motella le tracce incise secoli fa: «Potrebbe essere un tempio di tradizione celtica»

2 ' di lettura

I segni dei tumuli nei campi della frazione Motella fotografati dal drone - Foto dell'associazione Klousios

Agili, versatili e facili da manovrare, i droni si sono rivelati un ottimo strumento non invasivo per documentare i segni del passato. Grazie ad essi è possibile individuare le tracce che l’uomo ha inciso nel terreno nel corso dei millenni, rese evidenti dalla difforme crescita della vegetazione: più bassa in corrispondenza di murature o fondazioni sepolte e più rigogliosa e scura in presenza di fossati, pozzetti e sepolture. Anche nella campagna che circonda la frazione di Motella, a Borgo San