Nel deserto per 2.100 km: Giorgio e Paolo pronti per il Panda Raid

I due amici bresciani partiranno per la gara di regolarità in Marocco carichi di doni per i bimbi: «L'obiettivo è arrivare alla fine, a Tangeri

2 ' di lettura

Il Brixia2Team: il navigatore Paolo Borioli e il pilota Giorgio Fumagalli - © www.giornaledibrescia.it

Dalle chiacchierate sul balcone durante il lockdown all’abitacolo di una Panda 1.100 di cilindrata «superaccessoriata». Giorgio Fumagalli, 69 anni elettricista in pensione, e Paolo Borioli, 43 anni ingegnere edile, sono pronti a partire per il Nordafrica dove parteciperanno al Panda Raid 2024, una gara durissima tra il deserto roccioso del nord del Marocco fino alle dune del deserto del Sahara. Il via il 2 marzo Saranno 340 le auto, tutte Fiat Panda, Seat Panda e Seat Marbella, in gara; si parte