Dopo 120 anni chiude Cominelli, storico negozio di fotografia

Baluardo di via Gramsci in centro a Brescia, il vecchio emporio cesserà l’attività il primo maggio 2025 in occasione dell’importante anniversario

Il negozio Cominelli Fotocineradiografia in via Gramsci, a Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it

Dalla porta continuano a entrare ragazzi e ragazze. Trentenni, ventenni, ma anche diciottenni o meno, tutti con macchine usa e getta tra le mani: «Posso stampare?», chiedono. «Vengono per i negativi, poi salvano tutto in digitale. L’effetto vintage è tornato molto di moda da qualche anno, è una cosa piuttosto curiosa», dice sorridendo Arnaldo Cominelli. Di mode, pratiche e materiali Cominelli ne ha visti parecchi nei lunghi decenni di vita dell’emporio di famiglia in via Gramsci. «Ma è un lavoro