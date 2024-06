Nacho Davico è il dodicesimo ospite del video podcast «Terzo tempo»

La pallacanestro, gli amici, le grigliate, il calcio e la carriera da allenatore. Sono questi alcuni dei cardini della vita di Ignacio Martin Davico, per tutti Nacho. Playmaker classe 1992, originario di Buenos Aires, la scorsa stagione l’ha visto capitano e protagonista nelle file della Migal Gardonese in B Interregionale: 20 punti di media a partita e assoluto trascinatore nella fase playoff. Il basket è passato da essere una passione ad un lavoro a tempo pieno, ma non sono mai venuti meno i valori e la «garra» degli inizi, che ancora oggi Nacho cerca di trasmettere ai ragazzi che allena.

Chi è Nacho Davico

Fresco di rinnovo con i valtrumplini, Nacho si è raccontato davanti alle telecamere di Terzo Tempo. Dai primi passi nella pallacanestro sulle orme del fratello fino all’arrivo in Italia, a Ferrara, nel 2018, passando per il Mate pre partita e le differenze tra l’Argentina e il Belpaese, due paesi lontani ma uniti da una cultura simile e da un simile amore verso lo sport. E tra le chiamate con gli amici di sempre e il forte legame che lo lega a casa, resta un solo rammarico: quella Coppa del Mondo nel 2022 alzata dall’altra parte dell’oceano…

Nacho è l’ultimo ospite di «Terzo Tempo», il nuovo progetto di video podcast del Giornale di Brescia: dodici puntate, dodici settimane e dodici atleti che hanno animato o animano tuttora il panorama sportivo bresciano.