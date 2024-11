Mirko, padre single lasciato in povertà da pandemia e separazione

Mezza vita da fabbro alle spalle, qualche anno come barman e due figli avuti a quasi dieci anni di distanza: la sua è una storia comune a tanti

I problemi per Mirko sono cominciati nel 2020 - Foto Unsplash © www.giornaledibrescia.it

Ha meno di 50 anni Mirko. Mezza vita da fabbro alle spalle, qualche anno come barman e due figli avuti a quasi dieci anni di distanza. Un’esistenza abbastanza regolare, nella norma – con alti e bassi, certo, come per tutti – fino al 2020. «Non dimenticherò mai quell’anno, mi è crollato il mondo addosso». E il mondo è crollato davvero. In pandemia Per milioni di persone è venuto meno quello sociale, quello collettivo. I contatti, i baci, gli abbracci, le relazioni sono state messe in pausa. Ma ol