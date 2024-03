Micol, la commessa con sindrome di Down che «ribalta l’immaginario»

Vive a Ceto e lavora in città. La mamma: «Non pensavo potesse farcela, invece è bastato darle un’occasione»

3 ' di lettura

Micol Pietroboni ha 29 e la sindrome di Down © www.giornaledibrescia.it

Micol Pietroboni ha una ciocca di capelli bordeaux «ma la prossima volta - puntualizza - li farò colorare di blu», si sente un’esperta nel piegare i vestiti, adora cantare («Studia per entrare in una band», rivela mamma Paola) e lavora da Primark. «Esatto - aggiunge lei con tono schietto -, io da lì non mi muovo». Il lavoro da commessa, infatti, le piace talmente tanto che non le pesa fare la pendolare, ogni giorno, da Ceto, dove abita, a Brescia, dove lavora da un paio di anni, dopo aver fatto