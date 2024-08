«Mia madre svanita nel nulla da 15 anni. Credo sia stata uccisa»

Eleonora Grimaldi, titolare di una bar a Montichiari è la figlia di Maria Rosaria Francescon. È stata chiamata a Roma dal Commissario per le persone scomparse

3 ' di lettura

Maria Francesca Francescon scomparsa il 23 aprile 2009 - © www.giornaledibrescia.it

Una ricorrenza che torna a far sanguinare una ferita mai rimarginata. «Il 30 agosto mia mamma ha compiuto 66 anni. O meglio avrebbe» racconta Eleonora Grimaldi, titolare di un bar a Montichiari. Non vede più sua madre dal 23 aprile 2009 quando Maria Rosa Francescon svanisce nel nulla dopo essere uscita di casa in auto. «Da Roma mi è arrivata la convocazione da parte del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. Andrò ad ottobre. Qualcuno non si è dimenticato di mia mamma» s