«Mi piacerebbe diventare madre, ma temo per la mia carriera»

Chiara ha 31 anni, lavora nel mondo della consulenza ed è a capo di un team. Sta pensando se avere figli ma ha paura delle possibili conseguenze sul lavoro

2 ' di lettura

Una ragazza guarda fuori dalla finestra in un momento di riflessione - Foto Unsplash

«Il problema è che oggi non è possibile scegliere se avere figli o no indipendentemente dal lavoro. Sarebbe bello basarsi solo su motivazioni personali, ma è impossibile non tenere in considerazione tutto il resto». Chiara, che preferisce l’anonimato, lavora nella consulenza da qualche anno, dopo una laurea magistrale e diverse esperienze all’estero. Ha 31 anni e da un po’ si interroga sul suo desiderio di maternità. È un tema oggi centrale nel discorso su donne e lavoro, sulle difficoltà che in