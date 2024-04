Matteo e Clorinda aprono a Verolavecchia una casa famiglia per bambini e adolescenti

Marito e moglie, oggi cinquantenni, dopo diversi tentativi di avere figli non andati a buon fine, hanno sentito il bisogno di fare qualcosa per prendersi cura del prossimo

Clorinda, don Tiberio e Matteo all'inaugurazione della Casa Famiglia Francesca © www.giornaledibrescia.it

Da un grande dolore può prendere vita un amore incondizionato e lo dimostra la Casa famiglia «Francesca» inaugurata e benedetta da don Tiberio Cantaboni lo scorso fine settimana a Verolavecchia. La storia ha per protagonisti Matteo e Clorinda, due sposi oggi quasi cinquantenni, che dopo diversi tentativi di avere figli non andati a buon fine, sentivano il bisogno di fare qualcosa per prendersi cura del prossimo. Come primo passo, nel 2016, la coppia ha partecipato ad una serata informativa sull’