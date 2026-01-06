Marito e moglie muoiono lo stesso giorno: «Si sono aspettati»

«Si sono aspettati»: sono le parole commosse e cariche di tenerezza di Lidia, la nuora di Maria Maestri e Giuseppe Roversi, 88 e 91 anni, marito e moglie che se ne sono andati domenica a poche ore di distanza l’uno dall’altra.

Maria, detta Marì, era ospite della Rsa Casa industria da 4 anni, Giuseppe era ricoverato al Civile da una decina di giorni. Un duro colpo per la famiglia, il figlio Ivano, la moglie e la nipote Sara, che non si aspettava un doppio lutto nonostante le condizioni di salute della coppia.

Il racconto

«Con il Covid erano venuti ad abitare da noi al Villaggio Sereno – ripercorre Lidia –; la prima ad andarsene è stata Maria, ci hanno chiamati dalla casa di riposo e, mentre eravamo lì per organizzare la camera ardente, abbiamo ricevuto la telefonata del Civile».

Giuseppe non sapeva che la sua Marì non c’era più, non c’era stato il tempo di dirglielo, e nemmeno di pensare a come comunicarglielo, ma lui l’ha raggiunta. «Ci siamo detti – dice la nuora – che si erano aspettati». E così, dopo una vita insieme, se ne sono andati lo stesso giorno.

I funerali

La camera ardente è stata allestita all’obitorio del Civile da dove, domani alle 10.10, partirà il corteo per la chiesa di San Filippo Neri al Villaggio Sereno. I funerali sono fissati per le 10.30. Giuseppe Roversi era originario di Roncadelle, nato il 4 marzo del 1934, Maria Maestri, di Capriano, era nata il 6 luglio di tre anni dopo; contadino e muratore il marito, casalinga la moglie.

Hanno sempre vissuto tra Chiesanuova e San Polo fino al 2020 quando si sono trasferiti al Villaggio Sereno a casa del figlio per essere accuditi. L’intero quartiere si è stretto, con la mente e il cuore, al dolore della famiglia Roversi. Una sofferenza acuita dalla portata e dallo choc dei due lutti.