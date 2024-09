Marco Gervasio, una vita (felice) dietro al mixer

Gianantonio Frosio

Il fonico 44enne di Ghedi ha dato voce a tanti musicisti, da Ruggeri a Irene Grandi, e lavora in tutto il mondo

Marco Gervasio con Stewart Copeland, stella dei Police © www.giornaledibrescia.it

Questa è la storia di uno che si è fatto da sé: un ragazzo che, avendo trasformato la passione in lavoro, è felice. Marco Gervasio (44 anni) fa il fonico e lo fa bene: infatti molti si affidano a lui. Ad esempio, nei concerti di Vasco Rossi a San Siro, grazie allo storico direttore di palco, il bresciano Diego Spagnoli, Marco ha dato voce a tutti i gruppi spalla; mentre nel 2009 ha gestito i volumi del concerto «Amiche per l’Abruzzo», che Laura Pausini aveva organizzato in favore dei terremotati