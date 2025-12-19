Giornale di Brescia
Abbonati
StorieBassa

Manara, una vita per la fotografia: ora i suoi scatti cercano una casa

Gianantonio Frosio
L’archivio racconta Ghedi. Il desiderio della moglie: renderlo accessibile a tutti
Scatti dal passato di Ghedi - © www.giornaledibrescia.it
Scatti dal passato di Ghedi - © www.giornaledibrescia.it
AA

Ruggero Manara, del ’59, se n’è andato due anni fa: il destino non gli ha consentito di godersi la maturità, tantomeno la vecchiaia. Ha lasciato la moglie Alda, con la quale ha condiviso buona parte della vita, e un grande vuoto. Ma ha lasciato anche migliaia di fotografie che raccontano storie quotidiane di Ghedi e dei ghedesi. Una sorta di archivio, che sarebbe bello rendere accessibile a tutti.

Ruggero Manara - © www.giornaledibrescia.it
Ruggero Manara - © www.giornaledibrescia.it

Migliaia di istanti

Siccome per vivere bisogna pur fare qualcosa, Ruggero faceva l’assicuratore. Ma la sua passione era la fotografia: una passione viscerale, che l’aveva stregato ai tempi del liceo. Lui, che evidentemente era predestinato, l’aveva assecondata: s’era messo la reflex al collo e, complice un periodo di apprendistato a Melzo da una parente professionista, non l’aveva più tolta.

Con la macchina fotografica ha raccontato tutto e tutti. Non c’era manifestazione senza che Ruggero fosse lì: dalla festa di Ringraziamento a quella dell’Avis, passando per il concerto della banda, il Palio dei quartieri, le feste di contrada, i pomeriggi all’oratorio, le commedie dialettali al Gabbiano…

Anche la fanfara nell'obiettivo di Manara - © www.giornaledibrescia.it
Anche la fanfara nell'obiettivo di Manara - © www.giornaledibrescia.it

Ogni palmo di terra è finito nell’obbiettivo della sua reflex: scorci del paese, rogge, campi di grano, papaveri, stradine… Soprattutto, però, era interessato alle persone, delle quali riusciva a cavare l’anima: anche la persona più banale, nei suoi scatti diventava interessante. Inoltre, con pazienza certosina, Ruggero ha bussato a tutte porte, duplicando le foto di famiglia che ha trovato nelle case dei ghedesi: immagini uniche, alcune storiche, scattate più di 100 anni fa, più chiare di una lezione, più esaurienti di un trattato di storia.

L’appello

Migliaia di immagini: cartacee, negativi, digitali… Un patrimonio che racconta la vita di Ghedi e dei ghedesi: un archivio che sarebbe cosa buona e giusta mettere a disposizione della comunità, perché, descrivendola, la rappresenta. «Ruggero aveva questo desiderio - dice la moglie -. Le fotografie sono per chi intende usarle come voleva lui. C’è un vincolo: devono essere a disposizione di tutti gratuitamente. Mi hanno già chiesto di venderle, ma ho rifiutato. Non mi interessano i soldi: chiedo solo che le foto tornino ai ghedesi».

Qualcuno ha un’idea? Un piccolo museo, uno spazio dedicato, magari in biblioteca o in Comune... Se sì, si faccia avanti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Ruggero ManarafotografieGhedi
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario