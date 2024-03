Lucrezia Perletti è la voce che incanta Londra: da corista, lancia ora il suo album

Con la sua meravigliosa voce sta incantando anche Londra e, mentre attende l’uscita del suo primo album, la sua canzone «Dead» ha superato i 200mila ascolti solo su Spotify. Lucrezia Perletti, classe 1995 da Palazzolo, vive in Inghilterra da dieci anni ed è una star nascente nel panorama musicale londinese.

Il suo viaggio inizia quando frequenta il liceo linguistico a Palazzolo e prende lezioni di canto alla scuola The Vocal Project di Brescia, diretta da Sandy Chambers. Preso il diploma, Lucrezia si trasferisce a Londra dove «c’è una cultura della musica molto diversa rispetto al resto dell’Europa e la carriera musicale viene presa sul serio e non solo come un hobby», spiega la giovane. Dopo la specializzazione in Popular Music Performance al British Institute of Modern Music (Bimm), nel 2018 consegue un master in Music Business alla University of West London. «In università ho conosciuto altri musicisti, produttori, autori e mantenendo i contatti ho creato la mia rete di conoscenze e come prima esperienza ho fatto la corista», riferisce Lucrezia (che è anche il suo nome d’artista).

«Sono cresciuta con Michael Jackson, Destiny’s Child, Madonna e il mio primo idolo musicale è stata Britney Spears. Nei miei brani mi piace mescolare suoni dell’r&b di quando ero piccola con suoni più contemporanei degli artisti pop e r&b a cui mi ispiro oggi, come Rihanna, Kehlani, Beyoncé, Ariana Grande, Sza e 6lack».

Nel 2019 pubblica il suo primo singolo e continua a scrivere e pubblicare musica, tra cui il brano «Dead», «un brano deep house/pop/edm, che ho sperimentato con un suono molto diverso da quello che mi rispecchia di più (l’r&b), e a mia grande sorpresa è il brano che ha riscosso più successo».

L’ultimo singolo è invece «Want u later»: «Sono super emozionata perché a breve uscirà il mio primo Ep – afferma –. Ho lavorato tantissimo a questo grande passo e sono così contenta di aver finalmente la possibilità di creare un progetto più complesso ed elaborato». Sebbene la sua casa ora sia Londra, le radici di Lucrezia restano salde: «In passato ho pubblicato brani in italiano. Torno in Italia un paio di volte all’anno per stare con la mia famiglia. Sono orgogliosa delle mie origini».