Luciana Agnelli, la favola stilosa della signora della moda

Giuliana Mossoni

Camuna d’adozione, 89 anni, ha da poco celebrato la 45esima sfilata di Ferragosto a Montecampione. Iniziò la sua carriera come sarta confezionando anche «un cappotto a notte»

3 ' di lettura

Luciana Anelli durante una sfilata - © www.giornaledibrescia.it

Una passione che l’ha conquistata fin da giovanissima e che non l’abbandona neppure oggi, che di anni ne ha 89 e continua a stare dietro al bancone del negozio, a dare consigli sui look e sistemare a regola d’arte gli abiti più belli del Made in Italy. Luciana Agnelli ha festeggiato ad agosto 45 anni di sfilate con i capi di abbigliamento del suo negozio Michelle Ferrè nella piazzetta di Montecampione. Ma sono ben di più quelli nei quali la sua vita si è intrecciata con la moda, con i vestiti el