Luca Miotto è il decimo ospite del video podcast «Terzo tempo»

Campione Italiano di tiro al piattello nella specialità Fossa Olimpica per due anni consecutivi oltre che vincitore di una Emir Cup e diversi titoli a livello giovanile prima e senior poi. Basterebbe questo per inquadrare Luca Miotto, classe 1995, bresciano doc, «nato e cresciuto» al campo di Lonato del Garda e promessa del tiro a volo italiano.

Eppure, davanti alle telecamere di Terzo Tempo, Luca non si è limitato solo a raccontare degli alti e bassi dello sport che è diventato la sua vita, dalla difficoltà di gestire gli affetti con un’attività che lo impegna tutto l’anno, all’importanza dell’allenamento mentale e all’emozione di vincere nel campo di casa. C’è stato spazio anche per parlare della passione per l’Inter e il golf, della scoperta del surf, del supporto degli amici e dell’obiettivo a cinque cerchi di Los Angeles 2028.

Luca è il decimo ospite di «Terzo Tempo», il nuovo progetto di video podcast del Giornale di Brescia: dodici puntate, dodici settimane e dodici atleti che hanno animato o animano tuttora il panorama sportivo bresciano.