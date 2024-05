Loris e Luciano: «Dalla tragedia della Strage di piazza Loggia è nata la nostra storia»

Sara Polotti-Stefano Zanotti

Marchesini e Consolandi si sono conosciuti il 28 maggio 1974, poi sono venute «una famiglia felice e un’azienda solida»

Loris Marchesini e Luciano Consolandi - © www.giornaledibrescia.it

«Appena l’ho vista ho notato gli occhi verdi, il bel fisico». Per Luciano Consolandi il primo incontro con Loris Marchesini è stato un colpo di fulmine, anche se le circostanze in cui i due coniugi si sono conosciuti sono decisamente tragiche. Era il 28 maggio 1974, difficile dimenticarlo. Ma capita che nel bel mezzo della tragedia nasca qualcosa di così profondo e resistente da durare da mezzo secolo. Come l’amore, che nel loro caso si intreccia alla storia dell’azienda di famiglia e ai valori