L’Italia sui pedali: il viaggio di Diego Pizzetti per scoprire le persone

Viviana Filippini

Il 24enne di Verolanuova è partito per realizzare un progetto sociologico: in 5 mesi percorrerà 9mila km

2 ' di lettura

Diego Pizzetti viaggerà con un carico di circa 35 chilogrammi - © www.giornaledibrescia.it

Si chiama «Italia in Fabula» il progetto dedicato al viaggio in bici alla scoperta del territorio, della mobilità sostenibile e del genere umano: a crearlo è stato Diego Pizzetti, 24 anni di Verolanuova. Il 3 giugno Diego per il suo lungo viaggio che lo porterà a passare per tutte le regioni d’Italia in sella alla sua gravel, una bicicletta adatta agli sterrati e ai terreni accidentati, percorrendo in cinque mesi circa 9mila chilometri. L’intento del viaggio del verolese, con una laurea triennal