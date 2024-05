Le tre aziende di Rossana Dian tra salute, ambiente e benessere

Dopo «CucinoSano» e «Balique», la modenese di casa a Desenzano ha lanciato «Amadea», linea di prodotti per la pulizia della casa naturali e dermatologicamente testati. Nel giorno del lancio ha venduto 12mila pezzi

L'imprenditrice Rossana Dian - © www.giornaledibrescia.it

Dopo «CucinoSano» e «Balique» ecco «Amadea», la terza azienda creata da Rossana Dian, modenese di casa, ormai da anni, a Desenzano del Garda. Una realtà che, come dice lei, «chiude un cerchio»: tutto è iniziato nel 2017 con «CucinoSano», azienda di pentole e tegami antiaderenti (totalmente prodotti a Lumezzane) senza Pfoa, classificato dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro come possibilmente cancerogeno per l’uomo (sostanze delle quali si parla anche nel film «Cattive acque»), po