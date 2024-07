La realtà virtuale entra in sauna con il maestro bresciano Gozio

La sauna non è solo un’esperienza del corpo vissuta qui e ora, ma può diventare anche un viaggio quasi onirico che porta alla scoperta dell’Alto Adige più nascosto attraverso le nuove tecnologie. Succede nel trattamento 3D Virtual Reality Experience messo a punto dal maestro di sauna bresciano Nicola Gozio e dal musicologo Giordano Ravaglia, che hanno di nuovo acceso i riflettori sulle loro tecniche agli ultimi European Health & SPA Award 2024, che si sono tenuti a Vienna lo scorso 27 giugno.

Un contesto di eccellenza, da cui Gozio è uscito con un secondo posto come Miglior Spa Manager Europeo e il titolo di Miglior Spa Manager Italiano. Il trattamento ideato insieme da Gozio e Ravaglia per l’Hotel Quelle Nature Spa Resort si è aggiudicato il quarto posto per i Migliori trattamenti Spa in Europa.

Il 38enne di Concesio e il musicologo si sono fatti conoscere alcuni anni fa per la loro aufguss «Music 3D Experience», un innovativo trattamento sauna che permette un’esperienza sensoriale con più di 800 suoni 3D. L’aufguss è il termine tedesco che indica il rituale di benessere proprio della sauna, che consiste nel versare acqua o ghiaccio mescolati a essenze sulle pietre roventi della stufa, e nel dirigere poi il forte getto caldo di vapore con colpi di asciugamano verso gli ospiti della sauna. Ora, il duo è approdato alla realtà virtuale: attraverso l’utilizzo di visori di realtà virtuale, la tecnica permette alla persona di immergersi in un video interattivo a 360° che la trasporta in un tour per gli angoli più suggestivi dell’Alto Adige, supportata dai profumi degli oli sensoriali.

Nicola Gozio e Giordano Ravaglia con i riconoscimenti degli European Health & Spa Award 2024

Gozio e Ravaglia hanno lavorato alla 3D Virtual Reality Experience per due anni e mezzo arrivando a portare nel settore dell’aufguss un’esperienza del tutto inedita. Negli ultimi otto anni l’«aufgussmeister» di Concesio ha ricevuto diversi riconoscimenti a livello europeo sia come manager di Spa sia come ideatore di concept di benessere unici. Laureato in Economia industriale, dopo aver conseguito un master MBA, Gozio è diventato Wellness Stretegic Consultant freelance e collabora con numerose attività legate al mondo wellness sia nazionali che all'estero.

Tra le realtà bresciane premiate agli ultimi European Health & SPA Award 2024 c’è anche il Lefay Lago di Garda, vincitore nella categoria Best Destination Spa e Premium Best Signature Treatment, e che con il secondo resort sulle Dolomiti si è classificato al primo posto nella categoria Best Spa Innovation.