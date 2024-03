La piccola grande Mavi corre verso un futuro ricco di medaglie nell’atletica paralimpica

Vincenzo Cito

La quindicenne Mariavittoria Gregorelli è stata una delle protagoniste agli Italiani di Ancona sfidando atlete di primissimo livello

Mariavittoria con il campionissimo Tamberi - © www.giornaledibrescia.it

Quando venne al mondo prematura di sei mesi Mariavittoria Gregorelli era uno scricciolo di creatura che non arrivava al chilogrammo. I primi 55 giorni di vita li passò in patologia intensiva prenatale, poi fu l’amore dei genitori a farla crescere. Era fragile la bimba, durante l’infanzia faticava a muoversi però una cosa mamma le insegnò subito: a rialzarsi dopo una caduta. Ed è quello che fece quando partecipò alla prima gara. Perché ora Mavi – come ormai la chiamano tutti in squadra- farà maga