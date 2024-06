La nonnina che beve caffè porta l’arte di Laura Saresera sul podio

Barbara Fenotti

Artista per passione, la bovezzese ha vinto l’argento all’«Italia Show», concorso internazionale di pittura su porcellana ed arte ceramica

La sua arte racconta di un’epoca ormai tramontata, di quando il lavoro nei campi cuoceva la pelle e richiedeva un sacrificio fisico che faceva invecchiare in fretta. «I miei genitori sono sempre stati mezzadri a Mompiano, avevano un chiosco di frutta all’altezza delle Canossiane: è dalla mia famiglia e dall’ambiente in cui ha sempre vissuto che prendo spunto per le mie opere», spiega Laura Saresera. Cinquantaquattro anni, un lavoro come asa al centro Tonini Boninsegna, la bovezzese si è piazzata