La moda inclusiva contro il bullismo raccontata in un libro

La 26enne Marilena Pastura di Palazzolo narra in un volume la sua storia di modella oltre i canoni classici

Il mondo della moda può essere inclusivo e non solo legato ai canoni più tradizionali dell’estetica. A dimostrarlo è Marilena Pastura, 26enne di Palazzolo, che opera come modella petite e content creator. La sua storia, fatta di rinascita e conquista, è al centro del suo libro «Oltre le taglie. Viaggio nella moda inclusiva», in cui racconta la sua esperienza di vittima di bullismo e il cammino per affermarsi in un settore percepito come esclusivo. Fin dall’adolescenza, Marilena ha dovuto affront