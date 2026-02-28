Giornale di Brescia
Abbonati
StorieSalute e benessere

La battaglia di Davide in un libro che aiuta i bambini

Barbara Fenotti
Scritto dai genitori racconta la vita quotidiana del figlioletto fatta di sorrisi e sfide burocratiche. La coppia ha trasformato il dolore per la sua scomparsa in uno strumento di sensibilizzazione sulle malattie rare
Davide Lanfranchi in famiglia - © www.giornaledibrescia.it
Davide Lanfranchi in famiglia - © www.giornaledibrescia.it
AA

La storia di Davide Lanfranchi è un viaggio che inizia lontano, a Santo Domingo, dove i genitori Mirko e Francesca si trovavano per lavoro quando hanno dovuto scontrarsi con i primi segnali di una realtà durissima. Una malformazione alla calotta cranica scoperta alla nascita impediva al cervello di svilupparsi correttamente, dando origine a un’encefalopatia degenerativa che avrebbe segnato ogni istante della sua vita.

Dopo le prime cure oltreoceano e una complessa mobilitazione per il rientro, la famiglia si è stabilita nel Bresciano, prima a Bornato, dove Davide ha frequentato l’asilo e l’inizio delle elementari, e poi a Capriolo. Nonostante le diagnosi senza nome, le terapie incessanti e le difficoltà visive e motorie, Davide ha vissuto undici anni di straordinaria intensità, frequentando la scuola a orario pieno e partecipando con gioia alla vita dei compagni. La sua educatrice, Maria Vittoria Pagani, lo ricorda come un bambino capace di trasmettere felicità e di far percepire chiaramente il proprio benessere, un piccolo guerriero che non rinunciava alla piscina o alla fisioterapia e che affrontava le giornate con una forza luminosa.

Il libro «Davide contro Golia», scritto dai genitori, racconta questa battaglia quotidiana fatta di sorrisi e sfide burocratiche, trasformando il dolore per la sua scomparsa, avvenuta lo scorso aprile a causa di una crisi epilettica, in uno strumento di sensibilizzazione sulle malattie rare. Il progetto sostiene l’associazione «Pastello Bianco», nata per tendere una mano alle famiglie dei bambini con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo. Il volume verrà presentato il 27 marzo all’auditorium della Bcc Basso Sebino di Capriolo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
malattie rareCapriolo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario