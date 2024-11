Jennifer Peroni, da mamma 16enne a laureata con lode

Coraggio e tenacia hanno portato la studentessa di Lumezzane al traguardo sognato: «Diventando madre ho scoperto la mia propensione verso il sociale»

"Orgoglioso della mia mamma"

Jennifer Peroni ha dimostrato di avere tenacia da vendere. A vederla e a sentirla trasmette dolcezza e grazia, ma a soli 23 anni ha fatto quello che una persona fa almeno in 30 anni, se non di più. E con il peso del giudizio e delle malelingue. La storia e la laurea Martedì 26 novembre si è laureata in «Educazione professionale» al Dipartimento di Scienze cliniche e sperimentali della macroarea di Medicina dell’Università degli Studi di Brescia con 110 e lode; a rendere straordinario questo perc