Interrail, «un’esperienza favolosa che vale la pena vivere»
Marco Papetti
Le testimonianze di Francesca e Andrea: «Un’estate vissuta tra sacchi a pelo e paesaggi incantevoli»
- I cinque bresciani durante il loro Interrail del 1999 - © www.giornaledibrescia.it
- I cinque bresciani durante il loro Interrail del 1999 - © www.giornaledibrescia.it
- I cinque bresciani durante il loro Interrail del 1999 - © www.giornaledibrescia.it
- I cinque bresciani durante il loro Interrail del 1999 - © www.giornaledibrescia.it
Francesca e Andrea. Due epoche diverse, ma un’esperienza indimenticabile per entrambi. Oggi, mercoledì 30 ottobre, si aprono le candidature per viaggiare gratis in Europa con l’interrail. Zaino in spalla, treni e l’Europa da scoprire. Quarant'anni fa le stesse emozioni di oggi. Interrail, dal 30 ottobre le candidature per viaggiare gratis in Europa Nel 1985 «Lo consiglierei moltissimo ai giovani di oggi, e non solo a loro: viaggiare lentamente, senza organizzare per forza tutto e godendosi l’esp
Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.