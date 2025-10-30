Interrail, «un’esperienza favolosa che vale la pena vivere»

Marco Papetti

Le testimonianze di Francesca e Andrea: «Un’estate vissuta tra sacchi a pelo e paesaggi incantevoli»

5 ' di lettura

I cinque bresciani durante il loro Interrail del 1999 - © www.giornaledibrescia.it

Francesca e Andrea. Due epoche diverse, ma un’esperienza indimenticabile per entrambi. Oggi, mercoledì 30 ottobre, si aprono le candidature per viaggiare gratis in Europa con l’interrail. Zaino in spalla, treni e l’Europa da scoprire. Quarant'anni fa le stesse emozioni di oggi. Interrail, dal 30 ottobre le candidature per viaggiare gratis in Europa Nel 1985 «Lo consiglierei moltissimo ai giovani di oggi, e non solo a loro: viaggiare lentamente, senza organizzare per forza tutto e godendosi l’esp