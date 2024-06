C'era una volta l’Interrail e c’è ancora: come girare l’Europa in treno

Marco Doria

Il biglietto, nato negli anni Settanta, si è evoluto nel corso degli anni, diventando un pass molto articolato nelle sue proposte: eccone una panoramica

3 ' di lettura

Un treno fermo alla stazione di Sloane Square, Londra - Foto Unsplash

In un'epoca in cui si mira a diminuire l'emissione di gas inquinanti, anche il mezzo di trasporto scelto fa la differenza ed in quest'ottica il treno diventa protagonista anche per gli spostamenti internazionali. Il modo migliore per poter usufruire di tutti i vantaggi della fitta rete ferroviaria europea è quello di acquistare un biglietto Interrail, famoso per dare la possibilità di poter viaggiare senza preoccupazioni su tutti i treni europei. Per la prima volta il treno storico Garda Express