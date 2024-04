Insegnare online il cinese: l’idea imprenditoriale di Luca Gazzardi

Simone Pagliuca

Il 27enne si è innamorato dei caratteri della lingua cinese alle scuole medie, ora fa lezione sui social. «Il dialetto bresciano ha suoni simili»

Luca Gazzardi, bresciano di 27 anni

Ci sono suoni del dialetto bresciano che somigliano molto a quelli di alcune parole cinesi. Come, ad esempio, la u con dieresi del nostro «scusa» (scüsa), che tanto si avvicina alla fonia del verbo «andare» in cinese (Qü). Una particolarità che è tornata molto utile a Luca Gazzardi, bresciano di 27 anni che, attraverso i social, ha trovato il modo di insegnare a circa 10mila persone che lo seguono la seconda lingua più parlata nel mondo. La passione per la lingua cinese Luca è originario del qua